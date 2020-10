Dos portugueses diferentes

Pedro Emanuel, como capitán del equipo, y José Gomes, como segundo de Jesualdo Ferreira, coincidieron en el Oporto en 2008. El fútbol les unió y también les ha distanciado. Uno y otro lo ven de distinta manera. El primero le restó importancia a la elaboración y apostó por el juego directo y las segunda jugadas en los 14 partidos al frente de la UDA del curso pasado. El equipo marchaba en segundo lugar, pero la propuesta de juego era impropia y no emocionaba, y el ministro saudí lo despidió con viento fresco. El libro de estilo de Gomes es otro. Su propuesta es la del gusto por el tope y la posesión, el juego de asociación y combinación, balón al pie y no al espacio como su colega. Se trata de un guión muy exigente, con muchos jugadores por delante del balón, que obliga mucho en lo físico y a tirar de calidad en el trato de balón. Esta forma de jugar se relacionan más con el tiki-taka y el Barça de Guardiola. Ocurre que no han sido pocos los entrenadores y equipos que se han autoinmolado tratando de emular ese modelo. Este fútbol requiere de mucha conjunción coral y eso lleva tiempo. Estos factores chocan frontalmente con la ansiedad de la nueva propiedad por dar el salto a la élite y con una pretemporada corta, con muchos fichajes y debutantes en la categoría, y pocos kilómetros de preparación. Además, la victoria sobre el Lugo ha actuado de unidad de medida. La parroquia saludó la forma de jugar y ganar con entusiasmo. Se fijó en todo lo que hizo bien el equipo y después de tres derrotas, su atención es para lo que hace mal. Así, la defensa es un junco que se bambolea; al centro del campo le sobran miles de pases y la delantera pasa de puntillas y le falta peligro. El técnico de Matosinhos se puede acercar al cadalso, como su colega, si no endereza el rumbo desde hoy frente al Cartagena.