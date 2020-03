Lo posible es probable

Restan 33 puntos, 18 en casa y 15 como visitante. Y todo lo que es probable es posible y al revés, según reza el mundo cabalístico. Caben dos opciones en estas circunstancias. Los optimistas creen a pies juntillas que el equipo será capaz de restar los seis y cinco puntos de desventaja con respecto a Cádiz y Zaragoza y ocupará una de las dos plazas del ascenso directo. Las posibilidades, según la visión de los pesimistas, cotizan a la baja en esta lucha y los unionistas habrán de buscar la repesca de la fase de promoción, tan válida pero más complicada. Se desconoce la puntuación necesaria para auparse a Primera. Algunos, no sé si los más listos o más osados, cifran el ascenso en 72 puntos. A la UDA le restarían el equivalente a 7 victorias y un empate. O lo que es lo mismo, contaría con un margen de error de tres partidos. Habrá que ver si este dato se confirma o se desmiente. Todo pasaba por la decisión de la UEFA sobre la Eurocopa y su posible efecto de arrastre sobre el desenlace final de la Liga. El escenario de dar por finalizada la competición con los resultados de la primera vuelta figura entre las opciones. Sería tanto como pagar por algo que no has recibido, un enriquecimiento injusto, o dar por vencedor de una Maratón al primer corredor en el kilómetro 21 cuando faltan otros tantos. Hay puntos para creer y partidos para la machada, nadie lo duda. Este periodista se alinea con el segundo de los bandos, el de los agnósticos, los que dudan de Gutiérrez y los suyos. Me gustaría equivocarme, pero acaso el histórico pesimismo de esta provincia, que no es mi tierra pero es tierra mía, se ha apoderado de mí. No tengo empacho en admitir que ha comenzado a ejercer una gran influencia. No sé si me ha contaminado la opinión o ha atrofiado mi visión de las cosas. Hay días en los que no sé discernir entre lo real e irreal. ¿O es el coronavirus?