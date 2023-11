Lo posible y lo probable

Todo lo que es posible es probable y todo lo que es probable es posible. Eso es al menos lo que dice el mundo cabalístico. Pero entre estos dos conceptos hay una pequeña diferencia. Lo posible puede suceder mientras que lo probable fácilmente sucederá, aunque no es seguro que suceda. La UDA malvive como colista entre estos dos supuestos. Restan 26 jornadas y, como quiera que la salvación se paga normalmente con 40 puntos, en ocasiones menos y con más en otras temporadas, el resultado está claro. Los nuestros necesitan 11, 12 ó 13 victorias para no caer al vacío. La deducción no es compleja. Se hace necesario ganar la mitad de los partidos que faltan hasta que se baje el telón liguero. Pueden ser una más o una menos, si la permanencia se abarata como todo apunta. Es difícil, pero no imposible. Son 78 puntos los que hay en liza y es posible, pero parece poco probable. Mucho tendría que cambiar. En estos momentos, los rojiblancos son un colista condenado en el corredor del descenso, a la espera de que se consume la pena capital del fútbol, la pérdida de categoría. El equipo vive esta Liga con cierto retraso. Ha sometido a su plantilla a un casting permanente. Si los equipos campeones son aquellos que cambian poco sus alienaciones, que el seguidor conoce y repite de corrido, la UDA es el ejemplo de todo lo contrario. Nadie lo sabe ni lo intuye. Nadie puede asegurar si será Maximiano o Fernando quien ocupe la portería y aún menos quiénes formarán el centro de la defensa. La plantilla es una cosa y formar un equipo es otra. Se ha gastado mucho, pero se ha invertido mal o no se ha acertado. La situación se puede gestionar con mano dura o con cariño. El equipo quiere pero no puede. La incógnita pasa por saber si está capacitado para parecerse a un Primera.