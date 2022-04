El Almería está fuera de los puestos de ascenso directo. Seguro que algún conocido os habrá dicho aquello de "este equipo siempre se cae en las segundas vueltas". Bueno, no es patente ni esa sensación de fragilidad deportiva ni de derrotismo que proyectaba el Almería en los dos cursos anteriores. Evidentemente por la inexistente paciencia en los entrenadores (cuatro en menos de dos temporadas), con Rubi como soporte del equipo en esta campaña. Este vestuario, que había logrado siete victorias consecutivas a finales de 2021, se ha encontrado con todo tipo de vicisitudes con la entrada del nuevo año. El brote de coronavirus en enero, la marcha de Sadiq Umar con su selección y la plaga de lesiones que sigue arrastrando el equipo hubiesen aniquilado todas las opciones y, probablemente, también el entrenador estaría fuera. No obstante, el Almería sigue vivo. El partido frente al Huesca tiene muchas lecturas, pero lo más importante de cara al objetivo es que se puntuó. La rápida reacción con el gol de Robertone incide en la idea de un conjunto que, sin tanto brillo como antaño, es capaz de levantarse de la lona. Y cuando te noquean y besas el piso, no hay mejor noticia que saber que te puedes reponer. Las dos próximas citas ante Ponferradina y Real Valladolid serán vitales con un calendario más suave en las últimas seis jornadas. Dos encuentros que hay que marcar en rojo, aunque se deben afrontar en orden temporal. De nada valdría llegar a Zorrilla sin haber cumplido en tu cita ante los del Bierzo. Especialmente en un tramo de la competición en el que los rivales también pueden dejarse puntos en el camino. Ese temor que todos tenemos intrínseco de que el Almería puede pinchar es el que seguro tienen en Eibar o Valladolid. No es algo nuestro. Por ello, día a día. Todos, hasta el entrenador, se saben el calendario de memoria. Ahora, vamos a intentar vivir (y disfrutar) el presente. Confíen. Es posible.