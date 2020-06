Hay que ser prácticos

No me gusta nada como está jugando el equipo en este arranque de la recta final del campeonato. El equipo parece atascado, impreciso, sin la sutileza que creíamos que podía tener tras las confesiones de los jugadores con la vuelta al trabajo. El equipo no está fino, y lo que es más preocupante, por lo menos hasta ahora y visto lo visto, las poquísimas ocasiones de gol que genera durante un encuentro, por no hablar de los escasos remates sobre la portería contraria.

El equipo no está transmitiendo buenas sensaciones, al menos de cara a la grada, a esa afición que sufre y que se está empezando a poner nerviosa con la ilusión con la que afrontaba este tramo final y decisivo de la competición.

Pero visto lo visto, yo empiezo a quedarme con lo esencial. A la porra el jugar bien o jugar bonito. Lo que hay que tratar de hacer a partir de ahora es ganar partidos, sumar de tres en tres para acabar ascendiendo a Primera División. Ya dije hace algunas semanas que lo de ser campeones como que no le quita el sueño a la afición, aunque sea el objetivo que se ha propuesto José María, pero mucho nos tememos, salvo que la cosa de un giro de 180 grados, que así difícilmente podrá el equipo acabar al frente de la clasificación en Segunda.

El grupo tiene que olvidarse ya del partido del miércoles y centrarse en un encuentro que considero importantísimo como es el de Zaragoza.