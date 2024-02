El precio del fútbol

Para nada es algo nuevo, sino que viene siendo un problemas desde hace ya mucho tiempo. El fútbol se está convirtiendo en un espectáculo cada vez menos al acceso de todo el mundo con los precios que tiene hoy en día. Y no hablo solo por verlo por televisión, sino también por el precio de las entradas, cada vez más prohibitivas. No son pocas las ocasiones en las que se han comparado los precios que tenemos en España con respecto al que tienen en otros países del continente europeo. Veía el otro día en redes sociales una comparativa de los precios de las entradas para el partido que este domingo enfrentará al Bayer Leverkusen con el Bayern de Munich, los dos primeros clasificados en la Bundesliga, con respecto al encuentro que disputarán este próximo sábado en el Santiago Bernabéu el Real Madrid y el Girona, los dos primeros clasificados en Liga, y eran diametralmente opuestos unos y otros. Mientras en la Bundesliga la entrada más barata costaba quince euros, la más barata para asistir al duelo entre los blancos y los catalanes valía noventa y cinco euros. Dos realidades diamentralmente opuestas y que no dejan en buen lugar al fútbol español, en el que nos topamos con unos precios cada vez más prohibitivos. Un mal ejemplo de lo que está convirtiendo el fútbol español y con un protagonista como Florentino Pérez que viene demostrando en los últimos tiempos una enorme hipocresía con tal de mantener viva su guerra con Javier Tebas. No es de recibo que el presidente de uno de los clubes más importantes de nuestro país como es el Real Madrid se queje del precio por ver el fútbol por televisión hoy en día y luego los precios de las entradas para asistir al Santiago Bernabéu son cada vez más prohibitivos. Habrá quien defienda que no es lo mismo verlo por televisión que en directo en el estadio, pero por mucho que no sea lo mismo no es de recibo ni coherente criticar el precio de algo y luego poner los suyos a un elevadísimo coste haciendo gala del famoso ‘haz lo que yo diga, pero no lo que yo haga’. Al final, como siempre el que acaba perdiendo es el aficionado, ese que hoy en día cada vez importa menos.