Para entender la fascinación de El precio justo de Joaquín Prat hay que ubicarlo en su contexto histórico: TVE comenzaba a tener competencia, pero aún era tímida; los españoles aún no estaban acostumbrados a los concursos en la tele y cualquier de esos formatos (anónimos ganando dinero) despertaba interés; y los escaparates de azafatas eran vertiginosos, el lujo era exótico y nadie sabía lo que era comprar cualquier cosa on line. A todo eso hay que añadir, para entender lo que suponía El precio justo en aquellos años, la personalidad de Prat y de su off, Epifanio Rojas, voz divina invisible. Ninguna de aquellas virtudes le sirven a El precio justo de 2021, formato que ya ha pinchado en otras dos ocasiones cuando se ha querido rescatar. Joaquín Prat hacía mucho por darle sello propio a su concurso y las circunstancias han ido cambiando de forma rápida para dejar a las adivinanzas de las cifras en un juego algo trasnochado y alejado de los furores intergeneracionales.

El precio justo de Telecinco debutó a ritmo trepidante, sin dar sosiego ni a los jugadores ni a los que están en casa. En estos tiempos las historias personales de los concursantes también juegan para el espectador pero no se dio en esa atropellada sucesión de acertijos, descripciones y aplausos por todo. Tal como le sucede a otro concurso conservado en el alcanfor de la costumbre, La ruleta de la suerte, lo de El precio... es un programa para un horario de day time, un pasatiempo inofensivo y ligero a deshoras, como las pipas, y no está en condiciones de aguantar mecha en el prime time o frente a Pasapalabra, que es la ubicación deseada por la cadena.

Sin desmerecer al pluriempleado Sobera ("body melk", insistía), era la oportunidad para probar con algún rostro nuevo para reanimar la galería. Y si es por conducir el juego hacia una fiesta desorejada, tal vez era el guante para un conductor/a surrealista. La voz debería volver a ser sólo off, sin rechazar a Larrodera. Todo sea por preservar un programa que funcionaba en 1988 y que debe adaptarse aún mejor a 2021.