La precipitación

Cada tuit, mensaje de WhatsApp o tertulia tras el Girona-Almería era un clamor en torno a un solo nombre: David Costas. Su tercer penalti cometido en los apenas 14 partidos que acumula como rojiblanco fue decisivo para que los andaluces se volviesen sin nada de tierras catalanas. Que Costas no ha mejorado a Owona o Ibiza es un hecho tan contrastable que ni sus propios familiares o mejores amigos serían capaces de discutirlo. Sin embargo, el gallego no es el mayor problema de un club que, pese a su sorprendente regularidad clasificatoria, ha ido a la deriva con decisiones precipitadas e incomprensibles que ahora empiezan a emerger. No fue lógico echar al entrenador que había pasado buena parte de la pretemporada con el plantel del mismo modo que tampoco lo fue prescindir de otros dos técnicos cuando el equipo no había abandonado los cuatro primeros puestos en todo el curso. Tampoco pareció muy acertado, estando en ascenso directo, hacer hasta 14 movimientos en el mercado invernal, echando a un Sekou que, sin florituras, se destapó como un excepcional plan B, o trayendo hasta ocho fichajes de los cuales solo Villalba ha brindado alguna alegría. El equipo empeoró en enero. Las continuas broncas de El Assy o la enorme presión que ejerce Turki Al Sheikh (pese a que en los inicios se marcaron un plazo de tres años para ascender) tampoco han jugado a favor de un plantel sin experiencia que, aunque culpable de la situación, se ve desbordado por el frenetismo de su alrededor. Todo esto ha estallado hasta el punto de que el Almería solo ha cosechado 15 puntos de los últimos 45. Insuficientes para este proyecto multimillonario. Jugar un playoff era mucho más de lo que se podía esperar con Alfonso García, sí. Sin embargo, todo el glamour que rodeaba a la nueva propiedad se está evaporando y ascender, ahora mismo, parece una quimera. Un equipo exhausto, un banquillo inexperto y una propiedad malhumorada no son una buena mezcla. Y no parece que nadie haga autocrítica.