Yo sí estaría preocupado

De puertas para afuera FF siempre viene a darle una palmadita a sus jugadores, independientemente del resultado del partido. Siempre dice sentirse orgulloso de ellos porque lo dan todo en el campo, y lo entiendo. Pero FF, interiormente no debe de estar muy contento o satisfecho con lo que está viendo. Es más, hasta el propio Alfonso García lo reconoció el otro día a la conclusión del partido frente al Numancia, que se podría haber ganado por una diferencia más grande de la que reflejó el marcador al final del partido, y no le falta razón al presidente. En este deporte, lo que prima es hacer más goles que tu adversario en la portería contraria. No valen para nada ni posesiones, ni filigranas ni qué guapos somos. El éxtasis del fútbol son los goles que, en definitiva, son los que te dan puntos y te acercan a tu objetivo. Decía el otro día FF que su equipo hizo 17 remates a portería. ¿con 17 remates a portería, es normal ganar un partido por la mínima y de penalti? Está claro que algo no está funcionando y por ello FF no tiene que estar ni una pizca contento. Es más, si echamos un vistazo a, por ejemplo, los últimos cinco partidos que ha disputado del Almería ha anotado dos goles, en cinco partidos. ¿De verdad que no es como para estar preocupado? Es cierto que genera ocasiones, que las tiene de todos los colores, pero amigos no hay quien las meta. Pienso que dos goles en los últimos 450 minutos de juego es un balance más bien pobre y preocupante, porque está claro y es evidente que algo hay que corregir y de manera urgente.