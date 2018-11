Nuestro presente es construir su futuro

Cuando hace ya cuatro años me puse a configurar el equipo de gobierno para Níjar escribí en un folio los nombres de las personas que quería me acompañasen en esa tarea. Cuando sumé la edad de todos y cada uno de ellos e hice la media supe que para muchos sería algo así como una apuesta muy arriesgada, pero en ese justo momento tuve claro que lo que debía primar eran las capacidades de cada una de las personas que hay detrás de esos nombres. Sergio, Ainoha, Yolanda o Antonio son hoy concejales del Ayuntamiento de Níjar que durante estos tres años han desarrollado una actividad frenética al frente de áreas como Igualdad, Deportes, Juventud, Protección Civil y junto al resto del equipo han sido la pieza de encaje para que los jóvenes de nuestra comarca, Níjar, floreciesen de una forma especial, participando, organizando y proponiendo iniciativas que jamás antes se habían dado en esta tierra. La conclusión es bien sencilla: a los jóvenes no sólo hay que observarles y colocarles en las listas como figurantes, en puestos de suplencia al estilo de los conservadores más retrógrados, sino darles oportunidades y reconocerles el trabajo bien hecho de tal forma que les sirva de aliciente para seguir por ese camino y ser ejemplo de otros a los que ayuden a superar sus propias expectativas.

Y con ese fin, crear referentes en su propio entorno, el Ayuntamiento de Níjar entrega este año, por primera vez en su historia los Premios Níjar Joven. Doce vecinos de nuestra localidad que han sobresalido especialmente este año en campos tan diversos como las artes con Marta Bonilla, en la danza; Pablo Prieto Hita, en Música; Francisco José Nieto, por su aportación a la literatura o Sara Caballero, en Pintura. Jóvenes como los componentes de la Charanga Los Jarapeños, por su contribución a la sociedad en el apartado de la Animación Sociocultural; Iam De la Rosa Garrido López, por su nada sencilla lucha en pro de la igualdad; el laureado equipo de fútbol sala Femenino Comarca de Níjar, en el campo de los deportes o la incansable y creativa Asociación Juvenil Sol Descalzo, por su papel en la acción social de este municipio.

Entregaremos premios en el terreno de la Economía por la notable contribución de Jaime Garrido en la promoción de Níjar fuera de nuestras fronteras; a Luis Hernández Meca, como empresario joven del año o a Manuel Méndez, por ser un ejemplo en el mundo de la agricultura de Níjar.

Y como no puede ser de otra manera reconocemos el esfuerzo, el tesón, la constancia y el compromiso personal de María Dolores Calatrava Martínez por haber construido a lo largo de estos años una carrera impecable en sus estudios, hasta convertirse en el mejor expediente de la comarca.

Jóvenes de Níjar, personas de talento, comprometidos con una realidad social que en ocasiones sus mayores no le ponemos nada fácil, tienen este año un aplauso de sus compañeros, de su ayuntamiento y de la sociedad nijareña en general.

Es por ellos, por sus logros actuales y los que vendrán, por lo que no me cansaré de repetir que nuestro principal trabajo a día de hoy es construir su futuro, y animarles para que sigan por el camino de éxito es parte de nuestra responsabilidad.

Apoyar a los jóvenes no es llenar tu perfil de Facebook con propaganda populista e incitar a marcar diferencias entre personas que forman parte de una sociedad que tiene que luchar por una integración real. Apoyar a los jóvenes no es llevarles a completar listas electorales en las que otros se llevan los logros, sino darles la oportunidad de mostrar su valía e inculcarles valores como asumir la responsabilidad de los errores cometidos, de las deudas generadas y las perversas herencias que algunos llegan a dejar a los que llegamos después.

Reconocer a los jóvenes por lo que son, por lo que hacen, también es una responsabilidad política, y por ello intuyo que muy mal no lo debemos estar haciendo cuando sólo en la comarca de Níjar el verdadero problema ha sido elegir a uno de tantos que merecían un premio en cada una de las categorías que galardonamos, pero seguro que a quienes no se les ocurrió hacerlo en su día también criticarán esta medida.