Otra pretemporada errática

Londres, 17 de septiembre de 2020. Estimado Navarro, al igual que sucediera la temporada pasada con el desembarco de Turki, poniendo fin a la pretemporada de Óscar Fernández y montando un equipo nuevo a dos semanas vista del inicio del campeonato, tengo la sensación de que esta pretemporada ha sido igual de inútil, ya que la plantilla aún va a sufrir una serie de cambios. Quedan fichajes por hacer en todas las líneas (no entiendo cómo no estamos mirando otro lateral izquierdo y otro central), queda un mediocentro defensivo en condiciones, resolver el tema de Guti y Robertone, y el delantero bomba que acompañe a los Juan Gutiérrez, Juan Villar y Pedro Mendes. Pero además hace falta que José Gomes use a los futbolistas en sus puestos. Villalba, escorado en banda, no sirve. Lazo, de mediapunta, tampoco. No entiendo por qué se empecina en mantener a ambos fuera de posición con lo fácil que sería poner a cada uno en su sitio. Debutamos con el Lugo la semana que viene y el equipo deja más dudas que certezas.