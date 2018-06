Lo que el primer equipo había separado...

Como son las cosas. Todo el mal sabor de boca que lleva dejando el primer equipo durante las últimas temporadas, lo ha endulzado el filial en tan solo un partido. Ni en eso, en una jugada en el minuto 94 de partido. El 2-2 parecía otro sinsabor más, hasta que Batalla le echó toneladas de azúcar a un gol que no se olvidará por los siglos de los siglos. Por lo menos a los que nos gusta el fútbol modesto o de cantera y lo preferimos a la LFP. Es cierto que un club que quiera mirar al futuro con optimismo, necesita estar como mínimo en Segunda División B por el dinero de las televisiones. Sin embargo, la emoción embriaga mucho más de Segunda B para abajo, porque el trabajo táctico no es tan férreo y eso genera un fútbol más vibrante, más de ida y vuelta, con más fallos, con más goles. Vamos, lo que realmente es el deporte, un juego en el que gana el que más acierta, no el que menos falla. No juegan en estas categorías ni Messi ni Cristiano, es cierto, pero hay futbolistas que realmente se dejan hasta la última gota de sudor y convierte el fútbol en algo trepidante. Además, suelen ser mejores personas y bastante más humildes. Por eso si la UDA se llega a ir a Segunda B, pues a competir, jugar y luchar por ascender.

No se ha ido, pero sí puede haber un nuevo representante rojiblanco en el grupo IV si el filial es capaz de dar el último paso. Una temporada agónica del club en lo deportivo y en lo social, puede terminar siendo buena gracias a 'cuatro' niños a los que durante la temporada vamos a ver 'cuatro' gatos y en esta fase de ascenso está arrastrando a muchos aficionados, que tienen ganas de hacer las paces con el balón después de las 'grescas' mantenidas por culpa del primer equipo.

Un partido queda. Tanta emoción y sufrimiento, o más, de la que se vivió en Lugo hace ahora dos semanas. Es el momento de desear suerte porque los de Esteban se van a dejar la piel.