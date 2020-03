Siempre hay una primera vez para todo. El primer beso, el primer amor, el primer viaje, la primera fiesta, la primera borrachera... Muchos recordarán su primera copa, posiblemente en una fiesta con sus amigos durante una frenética noche. Puede que como lector esté pensando que le voy a contar la historia de la primera vez que probé el alcohol. Pero esta no será la ocasión, más cuando a uno no le gusta el alcohol. Todo tiene que ver con el 40x20 y el fútbol sala. Recuerdo como si no hubiera pasado el tiempo cómo me aficioné a este deporte allá por 2011, iniciando la adolescencia. Son muchos los partidos de la máxima competición nacional que ha visto quien escribe estas líneas. En su mayoría desde la pequeña pantalla por aquello de que Almería no cuenta con equipo alguno compitiendo en categoría profesional. El aquí firmante no sigue a ningún equipo en esta disciplina, aunque ama este deporte como pocas cosas en su vida.

Estos días se está celebrando en Málaga, ciudad que desde hace cinco años acoge a este casi periodista de septiembre a junio, la Copa de España de fútbol sala. Oportunidad única, por tanto, para disfrutar de la primera Copa. La magia del fútbol sala, los mejores equipos de España frente a frente sobre la pista azul. Cuando este artículo vea la luz ya se habrán disputado los dos primeros encuentros del torneo. La primera semifinal ya estará decidida. Uno ha de admitir que no tiene favorito para campeonar. Una final Movistar Inter contra El Pozo Murcia podría ser la final soñada. El clásico sobre el parqué del Martín Carpena. Dos de los tres mejores equipos en el fútbol sala español. Aunque una sorpresa con equipos como Jaén Paraíso Interior o Valdepeñas no estaría mal. No sabemos que nos deparará este majestuoso deporte. Pero pase lo que pase, uno no podrá olvidar jamás esta Copa. Mi primera Copa. La magia del fútbol sala.