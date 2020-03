Mi primera Eurocopa

La teoría era perfecta: una Eurocopa que pasaba por España, con la selección jugando como local, entradas asequibles y en una bonita sede como Bilbao. Estaba a huevo. Entré en el sorteo de la UEFA, gané la oportunidad de adquirir una localidad, reservé mi vuelo, hotel, alquilé un coche para moverme por todo el País Vasco y me senté a esperar a que llegase junio. Se venía la primera Eurocopa de mi vida. La primera gran cita futbolística a la que iba a acudir. Nunca había tenido la ocasión de ir a un evento de tal magnitud, quedándose mi techo, hasta ahora, en algún Clásico en el Bernabéu o algún partido de fase de grupos de Champions que ni recuerdo a quién enfrentaba. Pero eso se acababa. Al fin se acababa. Como todos sabrán, esta semana se ha anunciado que la Eurocopa se pospone hasta 2021. Mis temores hechos realidad. La entrada me sigue sirviendo para entonces. Hasta ahí bien. Lo malo es lo demás. Alojamiento, vuelos y coche. Todo abonado, debido a la altísima demanda que había en Bilbao para esas fechas. La mayoría de hoteles exigían pago inmediato. ¿Qué más daba? ¿Quién iba a pensar que esta sería la primera Eurocopa de la historia que se aplazaba? Lo lógico era suponer que todo se desarrollaría con normalidad, claro. Ahora no me queda otra que acudir como turista para no perder ese dinero, siempre y cuando el coronavirus nos dé un respiro y en verano todo haya vuelto a la normalidad. No está mal, pero deslucirá el viaje el hecho de saber que en un año tendré que volver, reservarlo todo de nuevo, pelearme por un alojamiento y pagar otro desorbitado vuelo. No me quejaré. Siempre se agradece ir al País Vasco. Y visitaré San Mamés igualmente. Dicen que hay un restaurante dentro del estadio con buenas vistas al colorado graderío. Comer ahí será lo más parecido a ir la Eurocopa. Qué remedio.