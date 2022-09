La primera, en la frente

Dijo en su día Ramón, hoy consejero de la Junta y no hace mucho tiempo alcalde de la ciudad, que con el regreso del Almería a la Primera División, serviría, entre otras cosas, para potenciar el turismo, ya que vendrían de otras ciudades para alojarse en los hoteleles de Almería, para comer en los bares y restaurnates de Almería y para comprar en las tiendas de Almería.

El pasado fin de semana coincidió con el segundo partido del Almería en casa. La visita del Real Madrid no es que trajera mucha gente de Madrid, más bien seguidores madridistas llegados desde muchos puntos de la provincia, por lo que salvo la visita a algún que otro bar de la zona aledaña al Estadio, no hubo mucho más gasto en nuestro comercio, restauración u hospedaje. Pero la visita del Sevilla sÍ que trajo a nuestra ciudad a casi medio millar de seguidores del equipo hispalense. Se hicieron notar, y tanto, no solo en el campo, dando la nota teniendo que llegar a tomar cartas en el asunto la Policía Nacional, si no que antes del partid, en la calle Árbol de la Seda y ante la atenta mirada de muchísimos policias, tanto nacionales como locales, no se cortaron ni un pelo en ocupar el parque que hay en la zona y hacer de él un auténtico estercolero. Vergonzoso. Alcohol por doquier, gente orinando, alguno echando hasta el hígado por la boca como solemos decir por aquí, dejando bolsas de plastico, botellas, etc. Tal vez la tienda de 24 horas que hay en la zona haría su agosto, pero en restauración, hospedaje, compras en las tiendas... Más bien un poso de asquerosidad, malestar para los vecinos del entorno y un montón de basura, muchisima basura y todo hecho un asco. Qué pena que nadie les obligara a recoger y limpiar todo lo que habían ensuciado antes de irse hacia el Estadio. Se marcharon de rositas. Penoso. ¿Alguien del Sevilla o del Ayuntamiento ha pedido disculpas a los vecinos del entorno por el comportamiento incívico de esos mal llamados aficionados del Sevilla en Almería? Me consta que no, al menos, por ahora.