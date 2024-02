Accidentada vigesimoquinta jornada de Liga que debía haberse disputado el 4 de marzo de 1979 pero... hubo huelga de futbolistas. El colectivo tomó conciencia de los muchos ingresos que generaban y lo poco que ellos se llevaban, especialmente las categorías inferiores, crearon la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y se pusieron beligerantes y declararon la primera huelga en el fútbol nacional.

Incluso prohibieron meter las cámaras de televisión en los campos por lo cual desgraciadamente no hay imágenes del ascenso de la A.D., del que se cumplen 45 años, ni de los dos cursos en Primera. Pero bueno hablaremos de esto cuando llegue el momento. La jornada se aplazó una semana y la sociedad española se percató que sin fútbol no podía pasar un domingo. Sin el transistor con el Carrusel Deportivo: Vicente Marco, Joaquín Prat, Juan de Toro, Pepe Bermejo, Juan Tribuna, Gilera, Miguel Domínguez, Langarica... Aquello no podía ser. Había que llegar a un acuerdo.

El partido se jugó el día 11 de marzo en un Franco Navarro que no se llenó por vez primera en la temporada. Maguregui alineó a César; Paniagua, Piñero, Zunzunegui, Maxi; Garay, Camacho (Polo 45’), Martínez; Rojas (Garrido 66’), Rolón y Gregorio. El técnico alavesista, Aranguren, sacó a Basauri; Odriozola, Bea, Morgado, Urdaci; Astorbe, Igartua, Sánchez Martín; Quiles, Salamanca y Valdano (sí, el del Real Madrid, que vino a España al Alavés). Pitó Mayoral Cedenillas.

A los 20’ se adelantó el Alavés con gol de cabeza de Igartua. Empató Rolón (38’) el rematar un centro de Rojas que reaparecía tras su grave lesión ante el Terrassa. Tras la reanudación, Gregorio marcó el segundo (65’) al empujar un balón que le había dejado de cabeza Rolón. El 3-1 definitivo fue obra de Garay (85’) de falta directa al borde del área que clavó en la misma escuadra. La A.D. seguía intratable en casa.