Antes la primera piedra

Almería, 28 de noviembre de 2019. Estimado Piñeiro, en la cuestión de la Ciudad Deportiva me declaro empírico. Es decir, hasta que no vea puesta la primera piedra de la futura Academia no voy a creerme nada. Venimos del fallido megaproyecto que Alfonso García prometió en el Juan Rojas (hoy suena a chiste, pero en los años del ladrillo se habló de una valoración de 80 millones de euros) y del incumplimiento reciente en los terrenos de la Vega de Acá pese a que el Ayuntamiento se la puso despacito y al pie para que rematase a la escuadra. Entiendo que la voluntad mostrada públicamente por Turki Al-Sheikh es llevarla a cabo (dudo que en abril como anunció), pero para que sea una realidad antes hay que solicitar licencia en el Ayuntamiento con los planos del proyecto a realizar y ese paso todavía no se ha dado. Esperemos que no se dilate mucho en el tiempo. PD: El enjuague con Costa de Almería ha sido bueno, sí.