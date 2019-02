La primera, que no la última

Terminó la Copa ACB, mi primera como periodista. Cuatro días frenéticos, más el cansancio acumulado de la previa. Personalmente y profesionalmente, una experiencia única. Diría que necesaria para crecer. Incluso básica para que se avive esa llama de una profesión donde la vocación es parte del sueldo. Esos momentos intangibles, pero que perduran en la retina seguramente hasta que los ojos se cierren para siempre. Una aventura enriquecedora y obligatoria a nivel de aprendizaje. Tuvo algo de amargor el torneo por la pronta eliminación del Unicaja, que, innegablemente, marcó la ruta de los días siguientes. Cambia el panorama cuando el equipo del que tienes que escribir abandona el centro neurálgico. También por las formas, altamente inesperadas. Son las dos caras de la moneda que tiene descorchar una Copa. Si caes eliminado, la sensación es que ni pasaste por el Wizink Center. No obstante, hubo forma y resquicios para disfrutar lo que estaba por venir. Que, ciertamente, era casi todo. Tuve la oportunidad de conocer Magariños, ese horno histórico donde se cocieron todos los talentos de una de las canteras por excelencia del baloncesto español. Un pabellón antiguo, pero con un aura especial. Con todos los requisitos para acoger un evento de esta índole. Así como el Palacio de los Deportes, que cambió su nombre por motivos publicitarios, que es un lugar majestuoso. Mi colección de postales no es extensa, pero, a buen seguro, el pabellón que más me impresionó en directo de todos los que estuve. No puedo pasar por alto ese final que ahora recorre las pantallas, las ondas y las páginas de los periódicos. Fui testigo de un momento histórico, pero también negro para este deporte. Una repercusión que no hace bien y que ensucia de polémica el baloncesto, por más que parezca obvio que fueron dos errores arbitrales grotescos. Se asumen el error humano, pero estos iban más allá…La conclusión es sencilla. Dentro de 12 meses es accesorio repetir.