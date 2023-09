Siempre hay una primera vez para todo. Esa primera vez en la que vas al colegio y en la que conoces a gente que, sin ser todavía consciente, cambiará tu vida. Esa primera vez en la que te subes en un coche y comienzas a conducir sin ni siquiera ser consecuente de los movimientos que ejecutas. Esa primera vez en la que te subes a un avión y te quedas ojiplático con las instrucciones del vuelo. Todas ellas son situaciones que comparten cierta incomodidad, un nerviosismo que te sube por el estómago y que pueden llegar a bloquearte. Quizás algunos lectores se pregunten qué tiene que ver esta reflexión en la sección de Deportes. Mucho más de lo que podéis pensar ahora.

Lo cierto es que el Almería todavía no ha experimentado esa primera vez en la actual temporada. La victoria aún se resiste para un conjunto cuyos mimbres y mecanismos todavía deben consolidarse. Aunque, por mucho análisis que se puedan hacer de estas cuatro primeras jornadas, el triunfo no ha aparecido en la vida de un plantel que se fue al parón de selecciones con una aflictiva derrota contra el Celta de Vigo. No hay mucho más. Los rojiblancos necesitan esos tres puntos que cambian dinámicas. Esa sensación de euforia, de quitarse una mochila que no molesta, pero disgusta. Ese partido para despejar las dudas, para sacarse los temores y despertar a una afición impaciente de comenzar a ver a los suyos vencer. Vicente Moreno comentó hace unas semanas que no hay una mejor forma de afrontar una semana que después de ganar un partido. El ambiente en un vestuario se renueva después de superar a tu rival y desde dentro son los primeros que lo saben. Me encanta acudir a una frase que repito hasta la saciedad porque también conecta en la mayoría de las ocasiones con el equipo indálico: ‘No digo que crean, solo que confíen’. La primera parada será en el estadio del Villarreal. Puede ser esta semana en la que llegue esa primera vez. Pues eso, confíen.