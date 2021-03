Lo primero es valorarnos

Esta semana un servidor vivió un nuevo episodio desagradable relacionado con el periodismo. Un tipo, en nombre de una agencia de comunicación, se puso en contacto conmigo para que cubriese un partido de baloncesto este sábado por la noche en Almería. La cosa consistía en ir al pabellón, ver el choque y mandar la crónica. Al preguntarle por las condiciones económicas, me respondió que en torno a 15 euros "en función de la calidad del texto". O lo que es lo mismo, la oferta consistía en trabajar más de tres horas un sábado por la noche a cambio de 15 euros. Un importe que ni siquiera era seguro. Podía no gustarle la crónica y darme menos. La subjetividad y sus cosas. Me negué. Tras ello, le achaqué lo irrisorio de aquella cantidad. Su respuesta fue que en Almería pocos medios me iban a pagar por algo así y que, encima de que él me ofrecía eso, se lo echaba en cara. Sin embargo, dar uno porque sabes que el resto da cero no te hace mejor. Todo lo contrario. Tras esta desalentadora conversación compartí la historia en mi cuenta de Twitter. Se fue de las manos. En el momento de escribir esto, el tuit ha llegado a más de 700.000 personas. Los mensajes de apoyo que he recibido se cuentan por centenares. Y he leído todos. Uno no está tan acostumbrado a esto como para pasar por alto una lluvia de interacciones. Hace ilusión. Sin embargo, protagonismo es lo último que buscaba con esta acción. Consciente de la fortaleza de las redes sociales, quise compartir mi historia para mostrar la realidad del periodismo, denunciar la precariedad y, sobre todo, enseñar a los jóvenes que se puede rechazar un trabajo. Porque, si este señor le hubiera hablado a mi yo de hace unos años, habría aceptado sin pensarlo con el pretexto de mejorar en la escritura, de darme a conocer y de todos esos eufemismos que se usan para evitar la palabra explotación. Si esta historia ha servido para que un joven diga no a trabajar gratis o a ser explotado, habrá merecido la pena. El periodismo lo dignificamos los periodistas. Empecemos por valorarnos.