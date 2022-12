Los primeros movimientos del mercado

No voy a profundizar en el lamentable y bochornoso espectáculo dado por un jugador del equipo rojiblanco en el segundo partido amistoso disputado en Marbella, ya que llegar a la agresión con violencia a un jugador adversario debería de ser, por lo menos, objeto de repulsa por parte del club y una sanción ejemplar para el que lo hizo. Llegar a las manos le quita toda la razón que pueda llevar o justificación en la defensa de un compañero, como se dice, y eso deber de estar penalizado, y con dureza, por parte del club. Pero a lo que iba. El club empieza a mover ficha, tarde porque ya ha perdido algunas semanas, pero lo hace, aunque no se si con acierto o no. Siempre he dicho, a pesar de la llegada de El Bilal, que el equipo necesitaba un nueve, un delantero centro, un finalizador de jugadas, tras la marcha de Sadiq. El Almería ha apostado por un futbolista que esta temporada en la liga francesa ha pasado con más pena que gloria a pesar de la apuesta cara que hizo el equipo francés por él. ¿Si me convence o no? Veremos a ver. Su paso por el Granada no fue nada brillante. Me encantó su etapa como jugador del Real Zaragoza, donde brilló y era un jugador desequilibrante, pero en Primera parece que no termina de encontrarse, ni en el Granada ni tampoco en Francia. De dar el nivel mostrado en Zaragoza, mucho me temo que acabará quitándole el sitio a El Bilal, ya que es mucho más delantero, pero si no, mal asunto. Y hablando de jugadores. Apiahh está de vuelta, Al menos eso es lo que se apunta desde Tenerife. Ocho millones de euros le costó al Almería, vendiéndolo a la afición hojiblanca como una gran apuesta. Apenas ha jugado en el Lugo y en el Tenerife y por todos es sabido que no tiene nivel para jugar en Primera División. ¡Ocho millones de euros! ¿Vale Apiahh esa pasta?, ¿qué vio el club en ese jugador? Habría que exigirle responsabilidades a quien lo trajo porque pagar ese dineral por este jugador es sonrojante.