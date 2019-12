En el fútbol actual todo se cuece rápido. Las prisas nos invaden. El ansia nos hace querer que todo suceda ya. Pedimos a los jugadores que se vacíen. Que nos enseñen de lo que son capaces. Y que lo hagan rápido. Ahora mismo, si puede ser. En este partido. Y en esta misma jugada, mejor que en la siguiente. Que se lo digan a Appiah, que ya parece ser un engaño. Dos carreras mal dadas y un par de pésimas finalizaciones han sido más que suficientes para que muchos sentencien a un chaval de 18 años que está atravesando su primera etapa lejos de su país. Pero eso da igual. El Nottingham Forest nos la ha colado. No hay más. Ocho millones de euros tirados directamente a la basura.

Peor es el caso de Ante Coric. Sus buenos minutos en Alcorcón, con reacción del equipo incluida, no fueron suficientes para ganar algo de crédito ante aquellos más escépticos que ya lo tildaban de vago e irregular y que solicitan que el Almería cancele cuanto antes la cesión de la Roma. Daba igual que el equipo jugase al pelotazo o que él apenas viera pasar el balón por su lado. Sus discretos minutos ante el Zaragoza, en el debut como entrenador de José María Gutiérrez (como él ha pedido ser llamado) terminaron de cavar su tumba. De hecho, el técnico, en Tenerife, lo sacó de la convocatoria, dejando en evidencia que hay algo más, además de lo futbolístico, para no contar con el mediapunta. Cuatro titularidades, no obstante, no pueden servir para que el aficionado eche la cruz sobre un futbolista, por cierto, también bastante joven.

El tiempo, obviamente, tendrá que ser el que diga si estos jugadores tan discutidos triunfan o fracasan en Almería. Un periodo de tiempo prudente y que se preste a análisis, claro, y no cuatro partidos en guerrilla. Queda más de media temporada para demostrar de qué es capaz cada uno. Luego, entrará la subjetividad, y es que, aunque lo hagas bien, siempre tendrás detractores. Si eres técnico, dirán que no corres. Si corres, dirán que te falta gol. Si marcas, inventarán que no estás implicado. Pocos se escapan. Que le pregunten al exrojiblanco José Ángel Pozo.