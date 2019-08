Los prismas de un adiós

El verano avanza y la realidad es que el Almería consigue rearmarse de cara a la próxima temporada. La sensación es similar a la de hace 12 meses. Futbolistas con poco nombre, que generan incertidumbre y todos con el denominador común de buscar hacérselo en el fútbol profesional español. Como digo, por ahí anda el grueso de incorporaciones. Siempre es importante remarcar las excepciones, más si son buenas, como las continuidades de hombres que conocen bien el proyecto como René, Juan Ibiza o Romera. Ellos ayudan a asentar lo que germinó de la mano de Fran Fernández y debe seguir creciendo con Óscar Fernández. Me ha llamado bastante la atención cómo se está reaccionando a las salidas. Ya se dio la de Juan Carlos Real y parece que la de Álvaro Giménez está próxima. No obstante, aún no se hizo, por lo que conviene tener cautela. Había muchos reproches hacia el sensacional centrocampista gallego, que se marcha al Huesca. Ahora bien, sin un sentimiento rojiblanco de cuna, ¿quién no lo hubiera hecho? Una oferta, como mínimo, igual de potente que la del Almería y la oportunidad de poder, a priori por potencial, luchar por el ascenso a Primera. Tras no encontrar hueco en la élite, ese al menos parece el camino más corto. El césped luego pone justicia, pero de un principio la situación es así. Conviene, o eso creo, no olvidar de donde viene el club y lo que debe ser. Teniendo en cuenta que aún está lejos, deportiva y económicamente, ser parte de ese grupo reducido de privilegiados, lo más lógico parece convertirse en ese equipo plataforma para que los futbolistas puedan dar el salto. Un caramelo fácil de vender para Corona y compañía y que ayuda a paliar otras diferencias. Ahora sí, por otro lado está el lunar de aceptar esas marchas cuando se producen a clubes de superior nivel. Y hoy, mañana no sé, el Huesca lo es.