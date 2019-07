La privatización del ferrocarril hay que justificarla

La revista del Consejo General de Economistas acaba de sacar un número sobre la próxima privatización de los servicios ferroviarios de pasajeros. La infraestructura de vías, estaciones, y otras, seguirá siendo pública en España, pero se quiere que diferentes empresas, con sus trenes, compitan en precios, trayectos y servicios, aunque, claro, utilizando las mismas vías y las mismas estaciones. En la revista encontramos las palabras "transformación", "modernización", "mayor eficiencia", "necesidades de los ciudadanos", "calidad óptima del transporte", "potencial beneficio", y otras bondades que supuestamente ha de traer la competencia. Pero nada de esto es evidente; en Gran Bretaña hay un movimiento mayoritario de la población para volver a nacionalizar el ferrocarril; otros países como Suiza, donde el servicio de ferrocarril y autobús es único y público, no quieren ni oír hablar del tema; y Japón es un caso excepcional, con un vínculo público-privado estable, que mira únicamente a largo plazo.

Hay varias ideas que pueden plantearse sobre este tema. La primera y principal que, como señalaba Financial Times en un editorial, los méritos de la privatización se tienen que demostrar, sin una presunción automática de que la competencia va a llevar a una situación mejor que la actual. La comparación con otros servicios no vale, pues el ferrocarril es único, y sólo se puede ir de un sitio a otro si hay una vía; se argumenta que se dará más servicio, pero al final acabaremos con más trenes entre los mismos destinos, que son los más rentables, igual que ocurre con las compañías de aviación, que dejan desatendidos destinos -como por ejemplo entre Andalucía y Levante-, a menos que los gobiernos locales los subvencionen. Todo esto para no hablar del caos que pueden llegar a ser las estaciones. Una segunda idea es la escasa propiedad pública que hay en España, y ya que hemos invertido tantísimo dinero y esfuerzo en la alta velocidad, es justo que los beneficios de la explotación formen parte de nuestro patrimonio común. El libro de Christian Wolmar: "La historia de Crossrail", es revelador de la enorme dificultad de construir ferrocarriles, y el poco sentido de luego privatizar el servicio.

La tercera idea es la confusión que añaden diferentes operadores; una amiga mía me contaba que durante su juventud utilizaba mucho el autobús de media y larga distancia, y recientemente pensó hacer un viaje en autobús, pero al ver la maraña de compañías y de portales, fue incapaz de seleccionar una, desistió, y cogió el coche. Se nos vende continuamente la elección como una virtud, pero el tiempo y las energías que se pierden en algo tan sencillo como comprar un billete -en lo que, por cierto, Renfe debería mejorar-, ya es bastante como para agotarnos teniendo que elegir entre distintos operadores. Recuerdo que José Luis Sampedro ironizaba sobre la elección diciendo que había libertad sólo para quien pudiera permitírselo, y que tampoco necesitábamos tener que estar siempre eligiendo. Me gusta pensar que lo mejor es enemigo de lo bueno, y una Renfe, a la que se puede exigir que afine en el servicio -junto con un Adif, en las infraestructuras-, resulta suficiente.