Un problema llamado fútbol

Los horarios del fútbol son una lotería que se anuncia, apenas, un mes antes de cada partido. Lo mismo tu equipo juega el domingo por la tarde, como antaño, que te tienes que tragar un partido un viernes por la noche. Están los mediodías, que nos recuerdan al Plus, y, por supuesto, los sábados, cuando cualquier horario es bueno para todos, normalmente, menos para mí. Soy esa clase de persona que se desplaza con asiduidad, que no se está quieta: si hay puente, me gusta pirarme a otro país; si no, me voy a Madrid, a Granada o, simplemente, me largo a Cabo de Gata. No soy el rey, pero uno ha vivido varios años lejos de Almería y tiene amigos repartidos por la Península. El caso es moverse. Viajar. Disfrutar del tiempo libre. Y, claro, el fútbol siempre está en medio, incordiando. Y lo intento, pero no puedo obviar el hecho de que la UDA juegue. La pasada semana, ante el Alcorcón, vi el choque en el móvil, dando la espalda a la Alhambra durante un par de horas, mientras mi novia y mis colegas disfrutaban de la barbacoa que hacíamos en una espectacular terraza del Albaicín. En otras ocasiones, lo he visto desde lugares remotos, haciendo un paréntesis en mis rutas turísticas para ver insípidos empates a ceros o derrotas que me malhumoraban a miles de kilómetros de distancia. En medio, explicarles a mis acompañantes que quiero ver un Mirandés-Almería en lugar de aprovechar ese tiempo en seguir empapándome de la ciudad de turno. No lo disfrutaría, sabiendo lo del partido. Piensan que tengo un problema, claro. Y con razón. Esta jornada los rojiblancos juegan el domingo a las nueve de la noche. Un horario que no te parte un hipotético viaje y que te permite saborear los dos días del fin de semana sin hacer ese inoportuno paréntesis por el fútbol. Y, justo, me pilla aquí, tranquilo, sin planes, prefiriendo, por una vez, que el partido fuese en sábado. La vida, que es caprichosa. Por cierto, ¿saben quién sí se va de viaje en esta ocasión? Mi padre. Y llegará a tiempo para ver el choque. Los hay afortunados.