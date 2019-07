El problema del mediapunta

No soy de los que le presta especial atención a los partidos de pretemporada. No sé muy bien cuál es el motivo de esta desidia. Puede que el hartazgo de la temporada haga que el verano sea empleado como método de desintoxicación. También puede ser la falta de ilusión con los proyectos de la UDA. O puede que sea la edad. A saber. En cualquier caso, creo que los test veraniegos apenas sirven para sacar conclusiones. Sin embargo, sí hay algo que parece estar quedando claro en estos escasos amistosos que ha jugado el Almería hasta la fecha, y es el esquema que quiere usar Óscar Fernández. El técnico valenciano era conocido en el Atleti B por su férreo 1-4-4-2, con las líneas juntas y mucha intensidad. Algo similar al juego de Fran Fernández. Pero hay una sutil diferencia entre lo que plantea Óscar y lo que proponía Fran: la figura del mediapunta. Mientras que el técnico almeriense abogaba por un 1-4-2-3-1 -algo engañoso a veces, puesto que Juan Carlos, en su amplio abanico de recursos, era capaz de situarse con éxito junto a Álvaro-, el valenciano juega con dos puntas. Es aquí donde parece haber un jugador en plantilla que no encuentra sitio, Chema. El sevillano afronta una temporada en la que debe dar un paso al frente. Con un año ya de experiencia en Segunda, el canterano debe brillar con un entrenador que le ofrece un serio problema, y es que parece no creer en la figura del mediapunta puro. Publicaba el jefe de deportes de este periódico, Paco Gregorio, que si el club no firma a Juan Carlos, no fichará sustituto. Tiene lógica. Si Óscar Fernández no juega con mediapunta, con tener a Chema sería suficiente. Bien distinta es la posibilidad de adquirir al gallego, un jugador más ofensivo y polivalente que sí ha demostrado sentirse cómodo como compañero de Álvaro, siendo capaces ambos de dibujar un 1-4-4-2 que ya brilló con Fran Fernández. Es una información, la de este diario, que encaja. Como todas las que suele dar, por mucho que cierto capitán con aires de portavoz del club se empeñe en desmentir alguna.