Tengo que confesar que Rubi, en cada comparecencia ante los medios, me sorprende más. A la conclusión del partido en Pamplona, habló del “problemilla” que tiene el equipo encajando goles. ¿En serio que lo califica como “problemilla” cuando le han hecho ya la escalofriante cifra de 61 tantos?, ¿no es un problema gordo? Quiere quitarle importancia llamándole “problemilla”, cuando ha habido esta temporada dos tantos que dejan en evidencia a un equipo que no es que defienda mal, es que lo hace muy mal y da la sensación de que ese aspecto no se trabaja lo suficiente. El gol que le hizo en Cádiz en el Mediterráneo, que llegó precedido de un saque de banda al corazón del área, y el que le hizo De Marcos, el lateral derecho del Athletic, quien tras sacar de banda se apoyó en un compañero y se plantó solo delante de Fernando. Me sorprende Rubi. Y a estas, con 15 días para preparar el partido en Pamplona, dijo que “hemos hecho lo que hemos podido”. Al equipo se le vio la falta de intensidad, de mordiente, fue un equipo sin alma en el campo y con poca convicción de que podía sumar algo en El Sadar. Y eso que en la previa dijo Rubi que el equipo llegaba bien a Pamplona. ¿Qué vera Rubi que la gran mayoría no vemos? Si el equipo llegó bien a partido frente a Osasuna, ¿por qué no compitió como exige un partido de primera división? La verdad es que le faltó felicitar a sus jugadores al final por lo que hicieron en el campo. Y es que pese a la importantísima victoria en Getafe, sigue siendo muy blanco como visitante y lo de encajar tantos y tantos goles, creo que no es simplemente un “problemilla” como califica Rubi a esos 61 tantos encajados. Está claro que algo no se está haciendo bien, pero no deja de ser un “problemilla” cuando muchos vemos que es un serio problema.