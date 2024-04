Londres, 4 de abril de 2024. Estimado Navarro, como si de una maldición se tratara, no para de venirme a la cabeza la promesa de Mohamed El Assy de que el Almería no iba a volver a Segunda. En su momento me pareció una excentricidad y ahora, con el descenso a la vuelta de la esquina, una bravuconada que explica la situación en la que estamos. El descenso es una cura de humildad y debería servirnos de lección sobre la forma en la que debemos hacer las cosas y nuestro comportamiento como club. Un error lo comete cualquiera, lo importante es aprender de él. Son otras promesas las que me preocupan. Se nos dijo que en el futuro seríamos aspirantes a Europa, que íbamos a tener Ciudad Deportiva y que la fase II de la remodelación del Estadio está cerrada por contrato. Esperemos que así sea, será señal de que el descenso es solo una piedra en el camino de crecimiento del club y que el futuro está garantizado. PD: Lo del casting de entrenadores me tiene intranquilo. Hay nombres que me dan mucho miedo.