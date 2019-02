La prueba del algodón

El 28 de marzo será la prueba de algodón para Pablo Casado, que tiene que demostrar todavía que es lo mejor que puede dar el centroderecha; porque una cosa es ser presidente del PP, el partido de más trayectoria y experiencia en ese espacio político, y otra muy distinta ser el líder indiscutible.

Para ser líder debe tener el respaldo entusiasta de militantes y votantes, contar con el equipo más sólido y abrir las listas a los mejores del partido y no a los que le son incondicionales. Necesita también diseñar una campaña con suficiente inteligencia como para sacar los colores al PSOE, que es su principal adversario, al mismo tiempo que no se escora excesivamente hacia la derecha radical -que ha encontrado un partido que la encandila, Vox- ni pierde de vista que la confrontación con Ciudadanos puede llevar a Rivera a barajar opciones de gobierno que no pasan necesariamente por alianzas con el PP.

Pero estábamos con Pablo Casado. Además de diseñar la campaña electoral, que dirigirá Javier Maroto, la primera decisión importante será la elaboración de las listas para el Congreso. Se equivocará Casado si mira el dni de los candidatos valorando si le apoyaron en las primarias. Ese error le ha llevado ya a prescindir de muchas de las mejores cabezas del PP, a los que no ha dado cancha en su trabajo parlamentario y sólo han podido ocupar su escaño para limitarse a votar lo que indicaba la portavoz, que ni de lejos era lo mejor del grupo parlamentario.

La historia de los últimos cuarenta años está plagada de fracasos provocados por la mala elección de los candidatos. Por no hablar de que la riqueza de un partido es su gente, y la descapitalización siempre acarrea disgustos que los dirigentes políticos no saben a qué achacar …cuando las razones están a la vista. Maroto sabe de elecciones, pero las listas son el elemento fundamental para que una buena campaña se traduzca en votos. Si Casado se equivoca en las listas, tenemos Pedro Sánchez para rato. Para años.