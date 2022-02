¿Por qué puede Roquetas?

Londres, 10 de febrero de 2022. Estimado Navarro, leía con estupor tu información acerca de la posible construcción de la Ciudad Deportiva en Roquetas. Me parece increíble que sigan poniéndole trabas a la propiedad árabe, que ha venido con el dinero por delante (como ya demostró con sus donaciones durante el Covid o la remodelación del Estadio) y desde luego no va de farol como iba en su día Carlos Marsá. Tampoco es que tengan intereses ocultos de explotación comercial como aquel proyecto de Alfonso García en el Juan Rojas. El Almería necesita instalaciones para trabajar sus bases y evitar episodios como el de anoche, que el filial tuvo que jugar en Huércal. La duda que me surge es, ¿cuál es el problema? ¿Por qué en Roquetas se le daría unas facilidades que en la propia capital no, siendo ambos gobiernos del mismo partido? ¿Qué nos hemos perdido? No creo que sea sólo una cuestión del tamaño del terreno, en la capital seguro que hay espacio de sobra. Es lamentable que nos empeñemos en poner piedras a este ambicioso proyecto...