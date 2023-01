Muchos lo sospechábamos y yo ya lo había tratado por aquí: el tema Pacheco es personal, que no deportivo. Algo se ha roto en la relación entre el meta y el entrenador y parece difícil que la cosa vaya a solucionarse. Rubi fue muy claro en la rueda de prensa posterior a la derrota ante la Real y el club se encuentra con un marrón de grandes proporciones. Hemos pasado de tener una portería espectacular en verano a crear un problema que tiene difícil solución. La salida de Pacheco solo va a perjudicar al Almería, ya que no va a encontrar un sustituto mejor. Entre lo de la portería y lo de la defensa, la cosa no pinta bien. Desde la barrera uno puede opinar que, desde luego, no juegan los que mejor están (salvo en el caso de Akieme, cuya temporada está siendo magnífica). La pareja titular pide a gritos una vuelta de tuerca porque Chumi ha demostrado poder aportar más y porque Kaiky ha desaparecido incomprensiblemente del panorama. Sí, el brasileño es joven y tiene cosas que mejorar, pero los titulares han cometido errores groseros que no han sido tratados de la misma manera y eso también puede ser un problema. Y, por si fuera poco, el traspaso del bético Álex Moreno al Aston Villa de Unai Emery ha puesto en el disparadero a Sergio Akieme, de largo nuestro mejor defensor. Akieme siempre ha estado en el radar del conjunto de Heliópolis y es el sustituto ideal de Moreno. No es una sorpresa que el Betis lo quiera. Dicen que el Almería ha puesto un precio de salida de 12 millones de euros y que no pondrá fácil su salida, aunque eso lo tengo que ver yo. Mi temor es que Akieme, como Sadiq, dejará el club y traeremos a un lateral izquierdo random que, por muy bueno que sea o pueda llegar a ser, no estará al nivel del hispano-guineano. Así las cosas, este mes de enero se nos puede hacer tan largo, o más, que el del año pasado, cuando acuciados por el Covid y las bajas, casi nos cargamos nuestras opciones de ascenso. En este caso, la permanencia está en juego y ya es lo suficientemente difícil como para encima complicarnos la vida nosotros mismos…