Una vez escuché a un cantante español que a su arribo al aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires, le preguntaron sobre la situación de Argentina. El tipo, que era alguien así como José Luis Perales, dijo que cada vez que iba le preguntaban por lo mismo y que evidentemente cuando respondía no era la respuesta definitiva, porque seguramente en el próximo viaje, se volvería a repetir el interrogante. Estaríamos peor que la última vez que le consultaron. Siempre lo recuerdo porque aunque las comparaciones sean odiosas, siempre se puede estar peor. Claro que el parámetro tiene que existir. Peor respecto a qué o a quién. Es como preguntarte cómo te va. Cómo me va comparado con quien, dirían en mi barrio. Es lo que le sucede al mundo del fútbol en general, por no llevarlo a escalas más generales. Un jugador de fútbol puede destacar en un equipo mediocre, pero cuando lo compra otro con un paladar diferente, es muy probable que el mismo jugador sea del montón. Salvo contadas excepciones, la regla se cumple. Con las competiciones sucede lo mismo. Clubes campeones de sus respectivas ligas, en torneos de mayor envergadura, suelen quedar expuestos. En España hablamos que el Barcelona está mal. Y es verdad, está mal si lo comparamos con el Real Madrid, pero está bien si lo medimos con la gran mayoría de equipos de la liga. La economía culé no es muy boyante, pero su plantilla está dentro de las mejores pagadas de Europa. Estar bien o mal es solo un relativismo, una mirada, un punto de vista. Para el Villareal, clasificar entre los ocho primeros equipos del torneo es una aspiración que, de cumplirse, hace que se logre el objetivo fijado a principios de temporada. Pero si el Atlético de Madrid no queda entre los primeros cuatro, la gestión de la campaña habrá sido percibida como un fracaso. Si al Celta le van mal las cosas, qué podemos decir de nuestro Almería, que no para de batir récords negativos, donde en más de una vuelta no ha sido capaz de ganar un partido. Claro que se puede estar peor. Se puede bajar de categoría y continuar descendiendo, y nosotros preguntándonos, si se puede ir a peor.