Es innegable que lo tiene muy complicado, dada su situación clasificatoria, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario, la esperanza es lo último que debe perderse siempre. Así están las cosas por el CD El Ejido, equipo que se encuentra en puestos de descenso a falta de tres jornadas para la conclusión del campeonato liguero, a cuatro puntos de la zona de permanencia y a tres de la plaza de play out que le permitiría jugarse la salvación en una eliminatoria en la que podría pasar cualquier cosa. El descenso, sin duda, sería toda una catástrofe para la entidad de Pierre Mevy, que precisamente este año buscaba luchar por el ascenso a Segunda. Sea como sea, en estos delicados momentos siempre es conveniente nutrirse de optimismo y pensar que, finalmente, los celestes lograrán salvar la categoría de bronce, la misma en la que están cumpliendo su tercer curso consecutivo desde que lograran un histórico ascenso a la misma de la mano de Alberto González y una plantilla cargada de jornaleros, como cariñosamente solía llamar la afición a los futbolistas de la tierra como Rubén Guti, Paquito, Javilillo, Gabri, David Fernández o Segura, entre otros. Actualmente hay un plantel muy distinto, que no ha dado los resultados esperados, pero no me atrevería a decir que es peor que los anteriores. No después de ver como el CD El Ejido venció por 2-0 al UCAM Murcia en Santo Domingo el pasado fin de semana. No hizo un partido brillante, pero recuperó ese espíritu competitivo que tanto se echaba de menos y lo hizo cuando más lo necesitaba. Si este equipo quiere, puede. Y ojalá que todos y cada uno de sus miembros quieran llevarse los tres puntos de Jumilla, donde estarán acompañados por, intuyo, casi dos centenares de fieles celestes que volverá a gritar el "¡Sí se puede!". Ojalá la suerte esté del lado ejidense y la provincia no se quede sin equipos en Segunda B.