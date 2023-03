A las puertas de la gloria

S E van acabando los calificativos que poner a este juvenil de la UD Almería que dirige Alberto Lasarte. El conjunto rojiblanco vive hoy en León, después de haber recorrido en autobús más de medio país y de haber afrontado un calendario más que apretado con hasta tres partidos ligueros en apenas ocho días con todo un duelo clave en la lucha por el liderato contra el Betis de por medio, uno de sus días más grandes. No ya de esta temporada, sino de su historia. Disputar toda una Final Four de la Copa del Rey Juvenil es algo de lo que no todos pueden presumir y que esta dorada generación le podrá contar a sus hijos en un futuro. Estar entre los cuatro mejores equipos del país es un enorme logro con el que muy pocos podían contar cuando el curso comenzó a dar sus primeros pasos. En un grupo tan exigente como el IV, con algunas de las más grandes canteras del panorama nacional como la del Betis o la del Sevilla, es más que meritorio que este Almería haya logrado codearse entre los más grandes. Prueba de ello es esa racha de más de una veintena de partidos consecutivos sin perder. Así, hasta hace menos de un mes los rojiblancos tan solo habían conocido la derrota en una ocasión esta campaña, llegando esta ante todo un Sevilla y cuando el conjunto almeriense tan solo estaba empezando carburar. Unos registros que, pase lo que pase durante estas semanas, quedarán grabados para la eternidad. Y es que si el libro 'Relatos rojiblancos', escrito por Ángel Acién, presentara una nueva edición actualizada, este periodista está convencido de que uno de sus capítulos estaría dedicado a este histórico juvenil de la UD Almería. Son muchos los momentos a destacar sobre esta mágica temporada, pero no cabe la más mínima duda de que esta Final Four cobra un lugar privilegiado. La cita con la historia está aquí de nuevo, ahora toca disfrutar el momento y, por qué no, soñar con levantar este trofeo que jugadores como Rachad no podían evitar observar una y otra vez a través de las pantallas de sus dispositivos mientras contemplaban el sorteo de esta Final Four que será imposible de olvidar. La gloria les está esperando.