Un pulso muy bonito

En lo deportivo, nota muy alta en este primer arreón del campeonato para el equipo. Codearse y ser capaz de mantener ese pulso junto a equipos como Español y Mallorca está claro que no está al alcance de todos, y no va a ser fácil esta pelea por el ascenso directo. Va a ser muy reñida porque a día de hoy parece claro que hay tres equipos que van a luchar por dos plazas de ascenso directo dado que poco a poco se está empezando a abrir una brecha que puede ser significativa si el equipo de José Gomes es capaz de sacar adelante los dos próximos partidos, ante Ponferradina y Leganés, para mantener ese puente que para alguno puede empezar a ser casi inaccesible.

Es cierto que no hemos llegado ni al ecuador de la competición, pero se empieza a ver que este curso la Liga no va a ser como la temporada pasada. Van a hacer falta muchos más puntos para alcanzar la Primera División y la pelea por las dos primeras plazas va a ser una lucha preciosa que, por ahora, vamos a vivir apasionadamente y de una manera muy especial, ya que el equipo sabe perfectamente que no puede bajar la guardia y la fortaleza y poderío que ofrezca será un plus de presión para Mallorca y Español quienes verán en el Almería a un rival muy a tener en cuenta, pese a que en los enfrentamientos directos el Almería ha perdido los dos, pero queda el partido de vuelta y esperemos y confiemos en que el equipo tenga la dosis de fortuna que le dio precisamente la espalda ante esos dos rivales.

Ahora toca descansar. Van a ser pocos días, pero suficientes para recargar pilas y pensar que cuando se reanude la competición el calendario no va a ser tan apretado como hasta ahora y eso puede ser una muy buena noticia para el equipo, ya que Jose Gomes no solo tendrá más tiempo para preparar los partidos… si no que tendrá tiempo para recuperar jugadores y que las piernas de estos estén más frescas porque, créanme amigos, con el calendario que ha tenido el equipo, con prácticamente una partido cada tres días , es para quitarse el sombrero y da lugar a pensar que qué será capaz de hacer cuando tenga un partido a la semana.