Hablábamos la semana pasada en estas mismas líneas que el viaje de Sadiq con su selección iba a ser una sensible baja para la UD Almería. Lo que nadie podíamos imaginar es que el equipo andaluz conseguiría que el delantero nigeriano no viajase y podrá disputar los partidos ante Leganés y Málaga. Hay varios factores que tenemos que determinar para saber si la ética o la negociación entre la selección nigeriana y la UD Almería ha sido cordial o habrá posibles consecuencias. Como atenuante diremos que las selecciones sudamericanas cancelaron las fechas de selección que sí mantuvieron en Europa o en África. Por poner un ejemplo, en Francia han prohibido que los futbolistas viajen con sus respectivas selecciones sí tienen que salir de Europa. Pero a su vez la selección francesa sí que va a jugar en Kazajistán con un permiso especial, lo que ha llevado a jugadores como Depay a pedir públicamente que le dejen ir con la selección de Países Bajos a Turquía. Macron de momento ha dado permiso a los internacionales franceses y no al resto.

Con estos ejemplos quiero hacer ver que la UD Almería lo que ha intentado hacer es pescar en rio revuelto. Ante tantas excepciones que se están dando por el COVID, el club dirigido por Turki ha salvaguardado su interés personal por encima de las normas FIFA. Supongo que los servicios jurídicos del Almería tienen muy claro que el comunicado que emitieron prohibiendo a Sadiq concentrarse con Nigeria no tendrá ninguna represalia. De ser así supondría una sanción importante porque los clubes están obligados a ceder a sus jugadores. También habría que saber la opinión del futbolista. Entendemos que el delantero acató la orden del club o incluso fue el propio Sadiq quién propició el pulso a la federación nigeriana. No lo creo, pero tampoco lo sabemos porque como saben los jugadores de la UD Almería tiene restringido el hablar con los medios de comunicación.

La noticia positiva para José Gomes es que tendrá a su máximo goleador en los difíciles partidos ante Leganés y Málaga. Sin embargo, hoy por sanción no estará contra el Ponferradina. En el Tolarín se jugará un disputado partido ante un equipo que es muy fuerte en su feudo y que tiene al veteranísimo Yuri como su futbolista más destacado. Siete goles y tres asistencias son estadísticas muy favorables para el delantero que se acerca a los treinta y nueve años.