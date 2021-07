Un puma, un caballo y un león

Leyendo el titular de esta columna cualquiera podría pensar que se trata del comienzo de un chiste o de Waku Waku, aquel programa que se emitía en España hace un par de décadas y que consistía en la emisión de vídeos de comportamiento animal, que eran interrumpidos para que uno de los cuatro concursantes anticipara cuál sería la reacción de los distintos animales ante la situación que se había planteado. Pero no, no tiene nada que ver con eso, en todo caso se trata de las distintas reacciones, pero humanas, tras hacerse público el diseño de la nueva primera equipación de la UD Almería. El logo de la marca del uniforme es un puma, la publicidad lleva la silueta de un caballo y la mascota del club, que también está en la camiseta, es un león y ha dejado su zarpa como nueva imagen del conjunto almeriense. Turki ha revolucionado a gran parte de la afición rojiblanca, a aficionados que no tardaron ni un segundo en sacar las uñas para defender unas señas de identidad que supuestamente se estaban perdiendo por el diseño de esta nueva equipación en la que las rayas verticales rojas y blancas brillan por su ausencia. Pese a la polémica, no me cabe la menor duda de que las camisetas de este curso 2021-2022, también la azul y la verde, se van a vender como churros. Aunque la primera me parezca un pijama, no entiendo el revuelo que se ha montado por no tener las franjas tradicionales. Comparto con muchos seguidores de la UDA que quizás no se haya escogido el diseño más bonito, pero de ahí a decir que se están sepultando las señas de identidad del club almeriense hay una gran diferencia. En Almería debemos aprender a no sentirnos siempre ofendidos ni a tener esa sensación de estar siendo pisoteados cada vez que alguien propone cambiar algo que hasta ahora no se había cambiado. Me gusta esa frase que dice que en el cambio está la evolución. Eso sí, con buen gusto y que mejore lo que había. Pero vamos, que lo importante es que los jugadores salgan al campo como leones y nos lleven a Primera.