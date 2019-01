Algo más que tres puntos en juego

El partido en Alcorcón, tiene lo suyo. Es tremendamente importante para los de Fran Fernández, a día de hoy a seis puntos de los alfareros y que de sacarlo adelante supondría colocarse a tan solo tres puntos del equipo que en estos momentos ocupa la sexta posición, o sea, está el zona de play off, con lo que significaría acabar la primera vuelta tan cerca de esos puestos y con toda una segunda vuelta para pelear por algo que hace seis meses, era impensable y a cualquiera que lo hubiese insinuado le hubieran tildado de loco, así de claro. Pero todo pasa por ganar en Santo Domingo. Mucho se está hablando últimamente del objetivo real de este equipo, de hasta dónde puede llegar y. visto lo visto, ganando en Santo Domingo sería como presentar credenciales descaradamente para pelear por una plaza de play off. Hablar de ascenso directo, como algunos valientes se atreven a decir en redes sociales sí que suena a utópico, pero ganando al Alcorcón, el equipo cambiaría radicalmente el discurso y el primero su humilde entrenador, Fran Fernández que, gracias a él, el equipo está donde está y así de claro hay que decirlo. Una victoria en Alcorcón supondría colocar al Almería en una posición envidiable y muy ventajosa de cara a la segunda vuelta. Pero la derrota, no es que fuera un frenazo en seco de cara a esas ilusiones de play off, aun quedando toda una segunda vuelta por delante, pero quedarse a nueve puntos de la zona de play off empezaría a ser un obstáculo no insalvable, porque el futbol no hay nada imposible, pero si se vería algo más distante, ya que no solo supondría que el Almería lo tendría que hacer todo muy bien, sino que además ,los rivales directos tendrían que fallar bastante para arrebatarles una de las plazas que dan opción a soñar con metas más altas. Y a eso hay que tener en cuenta la dureza y exigencia del calendario con Málaga, Cádiz y Osasuna en el horizonte.