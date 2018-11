Cuesta explicar la derrota en el Wanda, majestuoso escenario para jugar al fútbol. Es cierto que queda algo desdibujado en pantalla para un partido de la categoría de plata, pero no por casualidad se dirimirá el título de la Champions sobre su césped el próximo junio. Volvió sin botín alguno de suelo capitalino el Almería, en uno de sus partidos más grises del curso. Apenas inquietó y se alejó bastante de sus señas de identidad, pese a terminar con jugadores eminentemente ofensivos en el campo. De hecho, de las pocas veces que Fran Fernández juntó a dos delanteros puros en el área rival. No hubo manera de derrocar a un Rayo Majadahonda que coge aire con un triunfo cómodo. No conviene impulsar a rivales directos. Un conjunto el de Antonio Iriondo con una propuesta atractiva, pero con unos recursos que le obligarán a estar peleando por no desandar sus pasos. De momento, exploran sus límites y abren distancia con los de abajo. Se vieron sobrepasados los unionistas, que también habían peleado en contextos más complejos como Los Cármenes. Una china en el zapato que debe entenderse como eso. La muestra es pequeña como para encender las alarmas, pero los trabajados triunfos en casa deben condimentarse en la carretera. No por acercarse al play off, sí por tejer brecha con el descenso. Que parece lejos, pero no lo está. Se alarga la semana hasta el lunes, lo que tendría una ventaja. Sabes lo que hizo el resto. El contrapunto es que la siguiente es más corta. Cuestión de perspectivas. Llega al Juegos del Mediterráneo otro aspirante a Primera División. Un Dépor con un Quique desatado, sabiendo lo que ya demostró en Almería, meter goles. Una amenaza de un conjunto que tuvo pocas tribulaciones en este comienzo de LaLiga 1|2|3. Cuesta pensar que la victoria es obligatoria, pero sí necesaria para seguir dando zancadas hacia los 50 puntos. Esa valla que aún está a varios saltos, pero que debe ser el gran deseo. No hay más horizonte. Por ahora.