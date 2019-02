A por los 43 puntos

Londres, 28 de febrero de 2019. Estimado Navarro, tras el importante triunfo ante el Córdoba, y una vez lograda la magnífica cifra de los 40 puntos, Fran Fernández, cuestionado sobre las aspiraciones de ascenso, tiró de cholismo para hablar de que el siguiente objetivo eran los 43 puntos, que no miraba más allá del próximo partido. Y es lógico que los rojiblancos quieran ir partido a partido, como han hecho hasta la fecha, ya que hasta ahora no nos ha ido mal. Toca visitar La Romareda, un estadio que históricamente se nos da mal y un rival con una entidad y una plantilla que es mejor de lo que dice su clasificación. Es, sin duda, una buena piedra de toque para ver cómo de serias son nuestras opciones de soñar con algo más. La dinámica del equipo no puede ser más positiva, crece a cada jornada y no da la impresión de bajar los brazos y dejarse llevar una vez lograda la permanencia. Los 2.000 euros por barba por victoria en casa también pueden ser un gran aliado en esta lucha por entrar en el play-off.