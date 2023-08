Como dijo hace un par de semanas Vicente Moreno, no valen las excusas. Ni el calor, ni el día, ni la hora, ni que hay estos jugadores o se han ido aquellos jugadores. Todos juegan con las mismas reglas, pero el Almería lleva dos semanas en blanco, habiendo encajado ya la friolera de cinco goles. Mañana toca visitar al Cádiz. El equipo almeriense necesita cuanto menos puntuar. Un regreso de vacío empezaría a sembrar dudas en el entorno rojiblanco, aunque tal vez de puertas hacia afuera se quiera vender que esto acaba de empezar y que queda mucha liga. Es cierto. Ha empezado el campeonato y queda mucha liga, bueno, dos jornadas menos, que no volverán. Seis puntos en juego han tenido el equipo de Vicente Moreno y no ha sumado ni un solo punto y llegar a la tercera jornada con la misma dinámica de puntuación como que no ayuda mucho.

Va a ser el primer desplazamiento del equipo esta temporada y no sabemos qué idea o qué patrón de juego nos tiene reservado Vicente Moreno para este Almería como visitante. En el recuerdo, el equipo de Rubi, que lejos de casa fue un auténtico chollo para los rivales en su estreno en la máxima categoría del fútbol español, con apenas una victoria en toda la temporada.

Ahora vamos a ver por primera vez el Almería como equipo visitante. Todos esperamos un equipo más armado -ha tenido Vicente Moreno más tiempo para trabajar con las nuevas incorporaciones- y aunque aún no está del todo cerrada la plantilla, sí que esperamos a un bloque capaz de plantarle cara al Cádizy buscar el primero o los primeros puntos del campeonato liguero, que, a buen seguro, ayudaran a trabajar con más tranquilidad y también a espantar los fantasmas de las dudas en cuanto a lo que puede dar de sí esta temporada la Unión Deportiva Almería.