Aún queda un nostálgico en el fútbol profesional

Soy de los convencidos de que en el fútbol profesional ya no queda sitio para el romanticismo ni nada que se le parezca. Vamos, que lo de "por amor a unos colores" no existía y sí "por amor al color de los billetes con los que te paguen". Pero miren por donde, el otro día, Rubi me dejó perplejo. Se le preguntó en la sala de prensa del Estadio sobre lo que había ocurrido en Villarreal, con la marcha de Unai Emery al fútbol inglés por una mareante cifra de dinero y sorprendió diciendo que él en estos momentos no cambiaría Almería por nada del mundo, que se sentía muy a gusto en la ciudad y en el club. ¡Increíble! Cuando todos sabemos que en el fútbol profesional el único puesto de trabajo que no está garantizado, por muchos años que tengas firmado, es el del entrenador. Entre otras cosas no depende de su trabajo, sino de los resultados, y si estos no llegan, por muchas horas que le eches y por mucho empeño que le pongas, si no sumas puntos, por muy bien que le caigas a los directivos o a la afición o por muy bien que te sientas en la ciudad en la que trabajas, se acabó. Entiendo, y creo que fue así, que Rubi vino al Almería por la pasta que le ofreció el club para el proyecto ambicioso de Turki, y aceptó venir a Almería, no por el clima, por su gente o por lo bien que se vive. Vino por dinero, por el mucho dinero que le puso en un contrato el club y por eso vino, no por otra cosa. El fútbol profesional se mueve por dinero, no nos engañemos, y si Unai hizo lo que hizo en Villarreal fue sencillamente por dinero, nos guste más o nos guste menos. Si en otro club te ofrecen mucho más dinero del que estás ganando ahora, coges las maletas y te marchas, por muy bonita que sea la ciudad donde vives. De ahí que me sorprendieran las palabras de Rubi, un enamorado de la ciudad de Almería.