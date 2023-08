Se queda pequeño

Parecía que no, pero tras cuatro temporadas con la nueva propiedad al frente de la nave rojiblanca, parece claro, muy claro, que las gradas del Estadio de los Juegos Mediterráneos se empiezan a quedar pequeñas. Hay más demanda que oferta. Que la temporada pasada se apuntara mucha gente era previsible, ya que coincidía con el retorno del equipo a Primera División y de ahí el gran tirón. Que en esta temporada, con tan solo un fichaje y medio anunciado y la marcha de El Bilal y Rodrigo Ely – dos jugadores muy importantes la pasada temporada en el equipo- el cupo de abonados se haya completado es una pasada. En pocas horas se agotaron los nuevos abonos, sin que el club anunciara más incorporaciones o al menos, una de esas que solo con oír su nombre la gente se vuelve loca. Pero no. Con casi los mismos jugadores que la pasada temporada y durante casi los últimos quince minutos de la liga tuvieron a la afición con el corazón en un puño en un partido casi dramático para la hinchada rojiblanca, el número de seguidores a modo de abonados en las gradas del estadio ha crecido. Es un claro sinónimo de que hay más afición de la que creemos, afición de la que va al estadio y no tanto de bares o de a pie de calle, con todo el respeto del mundo para estos últimos, ya que con los tiempos que corren al igual no pueden permitirse un dinero para ir al fútbol restándolo de la cesta de la compra –sigue por las nubes – y de las facturas que rutinariamente llegan a casa. Es muy significativo el crecimiento de una masa social que va en aumento, sobre todo entre los más jóvenes que, independientemente de donde se encuentren ahora las gradas de los fondos, no han dudado en acercarse al club y depositarle su fidelidad a base de adquirir su abono. En poco tiempo, como dijo en su día El Assy, el aforo de las gradas del estadio llegará a los 25.000 espectadores. Al paso que vamos la nueva propiedad puede conseguir meter tanta gente en las gradas. Tiempo al tiempo.