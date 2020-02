Almería, 20 de febrero de 2020. Estimado Piñeiro, no queda otra que desempolvar el ya viejo discurso de Unai Emery de las cuatro patas de la mesa sobre las que debe sostenerse un ascenso: cuerpo técnico y jugadores, directiva, afición y prensa. En ese aspecto todos tenemos margen de mejora. Guti ya ha entonado el mea culpa admitiendo que se propasó en Soria (imagino que previa petición de sus futbolistas), la directiva debe evitar en la medida de lo posible bandazos como retransmitir la negociación del finiquito del entrenador con su agente y luego filtrar otra cosa para desviar la atención. A la afición el propio El Assy le ruega que no vaya al teatro, sino que caliente el ambiente y que así el arbitraje mejore. Por último, a la prensa nos corresponde evitar difundir fake news como la falsa salida discotequera del técnico con parte de la plantilla. Aquí no entramos a ese trapo, pero en redes sociales se montó un circo. PD: Ni que lo digas.