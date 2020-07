No queda otra

Almería, 16 de junio de 2020. Estimado Piñeiro, te confieso que esta liga exprés posconfinamiento me tiene bastante despistado, por lo que no sería capaz de hacerte un vaticinio de lo que puede acontecer de aquí al margen. Visto lo visto, cualquier cosa es posible pero, como bien apuntas, al no depender de sí mismo como le ocurre al Huesca, al Almería no le queda otra que derrotar a Ponferradina y Málaga esperando que los oscenses pinchen ante Numancia o Sporting. Lo bueno para el espectáculo es que tanto unos como otros este viernes se miden a adversarios que pugnan por eludir el descenso a Segunda B, con lo que no hay margen para la especulación. Caso distinto podría ocurrir el lunes si las espadas siguieran en alto y tanto Sporting como Málaga no se jugasen nada. El final va a ser de infarto y mejor echar el resto ahora que tener que jugártela a cara o cruz en un play-off donde Girona y los de atrás vienen apretando.