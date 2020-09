Leo Messi no se quedó, más bien lo quedaron después de aquel desafortunado burofax por el que el astro argentino dejaba constancia de su intención inequívoca de abandonar el club al que dice que ama. Esta lectura, la interpretación de que se ha quedado a pesar de sus ganas de irse, es de lo peor que dejará un culebrón veraniego donde la imagen del futbolista queda muy tocada de cara a la afición que aun sueña con lo que soñaba mi padre; un jugador de un solo club. Messi camina rumbo al ocaso de su carrera y el próximo año, cuando acabe su contrato, tendrá 34 primaveras. Bartomeu ya conoce su destino y es un hombre políticamente acabado al frente del FC Barcelona. La guerra entre ambos no ha considerado en ningún momento a los seguidores blaugranas que primero se alinearon con Messi, y con el paso de los días se acercaron a la postura presidencial por aquello de no dejar ir gratis a alguien con contrato en vigor al que el club le dio todo, incluso la oportunidad de un tratamiento cuando en Argentina solo era un chico más, con un problema más. En un escrito de abogacía el jugador puso en cuestionamiento un final feliz como el que todos imaginamos. Un partido de despedida, una estatua al lado de la de Ladislao Kubala y la futura imagen de Johan Cruyff a la entrada del Camp Nou. Heridas que solo el tiempo podrá llegar a curar, quién sabe. Jugar con un estadio vacío, ha evitado las pañoladas al presidente y su directiva. También eludirá los pitos que puedan dirigirse al 10. Como legado, es de esperar que todo vuelva a la nueva normalidad, que la pandemia sincere los precios de los jugadores y que los clubes dejen de realizar renovaciones millonarias que acaban con indemnizaciones de escándalo para que se vayan del club. Los clubes están por sobre las personas, dijo sabiamente el técnico de la selección Luis Enrique consultado sobre el tema. Es una verdad que pide a gritos ser rescatada de los ombligos de dirigentes, técnicos, jugadores y representantes