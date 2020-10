Al Almería de José Gómes no le queda otra que reaccionar ya. Dos derrotas en tres partidos no es como para estar tranquilos, más aún cuando uno le echa un vistazo a la clasificación y la zona de ascenso directo a primera se nos ha alejado peligrosamente. Y para devolver confianza e ilusión no les queda otra que tratar de sorprender al equipo de Pepe Mel -viejo "lobo de mar" en la categoría- , que no ha perdido aún en este curso. A buen seguro no le va a poner fácil las cosas a un Almería al que ya la semana pasada, todo un modesto como el Logroñés maniató y desconectó del partido hasta el extremo de que el técnico luso montó en cólera tras la derrota en Las Gaunas, en un partido que no se repartió durante la semana en vídeos para el recuerdo. Un duelo, eso sí, para tomar muy buena nota y estoy convencido de que antes del primer entrenamiento de la semana, José Gomes, tras los pertinentes "buenos días" de rigor a sus jugadores, les miró fijamente a los ojos y con un rostro serio, les cantó, como solemos decir por aquí, "las cuarenta". No se puede hacer peor, o sí, pero como dijo Gomes, no se puede volver a repetir. Así pues, con lupa y expectantes vamos a ver el partido del sábado en Las Palmas, donde todos esperamos una reacción, si no en juego, por lo menos en cuanto a resultado y que el equipo acabe con esa racha de dos partidos sin ganar, perdiendo, donde además no ha sido capaz de ver portería -al menos que valiera, porque lo hizo en Logroño pero el VAR se encargó de desbaratar -. Habrá cambios, evidentemente, en el once, ya que al menos veladamente dio a entender eso Gomes, que gracias a Turki dispone de una amplísima plantilla con alternativas muy buenas para tratar de enderezar el rumbo de una nave que no quiere que se le vaya de las manos y José sabe que eso solo depende de él, ya que como dijo el otro día, es el único responsable, de lo bueno y también de lo malo.