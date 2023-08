Cuando el próximo viernes 1 de septiembre a las 12 de la noche se cierre el mercado, ojalá que con la primera victoria rojiblanca en Liga y tres puntos más en la tabla, por fin nos podremos quedar tranquilos. Y Vicente Moreno también. El entrenador rojiblanco anda tan desconcertado como el aficionado general. Sabe lo que tiene hoy en plantilla, pero no sabe lo que puede tener mañana. Y ya no lea cuento el próximo sábado. O incluso a día de hoy no sabe si puede utilizar lo que tiene en plantilla para formar un once contra el Celta de Vigo. ¿Llegarán Robertone o Ramazani a ese encuentro? Quien sabe. Por eso creo que el técnico no anda muy acertado ni en sus alineaciones, ni con sus cambios. Porque no puede pensar con claridad, ni entrenar con tranquilidad. En Cadiz Ramazani y Robertone se quedaron fuera del once. Yo me pregunté si es que sus ventas estaban cerca. Desde luego que no están descartadas. Lopy debutó de titular y gustó. Mucho. Koné, incomprensiblemente, siguió en el banquillo, pese a que cuando sale demuestra lo válido e importante que puede ser y Luis Suarez, de referencia, no luce. Pese al casero arbitraje, el equipo anduvo perdido. El empate de Kaiky en el descuento hizo justicia en un Estadio en el que no somos bien recibidos, ni respetados. Volviendo al cierre del mercado, coincidiendo con el Almería-Celta, mucho me temo que vamos a estar con un ojo en el partido y otro en las redes sociales para ver que movimientos de entrada y salida, que los va a haber. Las salidas de Mendes y Eguaras parecen claras, confirmada la cesión de Appiah a Inglaterra. Se dice que la venta de Ramazani está muy caliente. A partir de ahí, deberían llegar uno o dos centrales, uno o dos mediocentros (si uno de ellos es polivalente y puede jugar atrás), un mediapunta/extremo y/o un delantero. Y esto sin descartar alguna salida más dolorosa que implique la llegada de un sustituto. Mucha tela que cortar aún, y es por esto que estoy deseando que se cierre el mercado de fichajes para así saber con que mimbres contamos. Y seguro que Vicente Moreno también...