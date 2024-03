Hubo muchos que cometimos el craso error de creer en la victoria del Almería en Balaídos. Como si fuésemos principiantes en esto del fútbol -y en esto de ser aficionados unionistas-, olvidamos los 9 empates y 17 derrotas cosechados hasta el momento por los rojiblancos y decidimos tener fe. El equipo, en la enésima decepción de la temporada, demostró que ocupa la última plaza liguera por méritos propios, por mucho que durante las monótonas ruedas de prensa suene siempre la banda sonora de la mala suerte, los fallos puntuales y demás banalidades. Fue el descenso oficioso. La puntilla. Pareciera, diciendo esto, que un triunfo daba alas a los andaluces. Nada más lejos de la realidad. Se habrían quedado a 9 puntos. Imposible la machada, igualmente. No obstante, ya sí que nadie puede vender la moto. Ahora, mientras los componentes del vestuario y quienes nada critican se buscan otro discursito en el que ampararse, lo que nos queda es una travesía por el desierto. Y, como la temporada no ha terminado, hay que inventar motivaciones. Seguir viviendo la Primera podría ser una si no fuese porque absolutamente todos los equipos terminan ganándonos. Ni una mísera alegría que arañar. Las previas tampoco se acaban, aunque descafeinadas. O el himno, que sigue rugiendo y que es el único símbolo de unidad que mantenemos, una vez que el estadio está lógicamente apagado en lo que a animación se refiere y los recibimientos, como es normal, brillan por su ausencia. Lo que nos queda somos nosotros, los catorce mil. Pero también otra cosa: esperar pacientemente a ver cómo esta plantilla pulveriza récords. Cada semana que pasa es una más que se amplía lo de ser el primer equipo que acumula tantas jornadas sin ganar. Y Garitano está a solo dos encuentros de ser el técnico que más duelos sin vencer engancha en la historia de Primera. A estas alturas, solo queda desearles suerte. Sin duda, merecen bordar sus nombres con letras de oro en la liga.