¿Te quedas o te vas?

Ya llevamos varias semanas con temas más significativos del verano que de propia temporada. Es normal, la UD Almería no tiene un objetivo clasificatorio y es momento de pensar si el club va a ser vendido o qué jugadores van a permanecer. Durante la semana habló Corona y evidenció lo que es la principal prioridad, la renovación de Fran Fernández. Es la primera piedra para el proyecto de la temporada que viene, sea quien sea el dueño del club. Otro de los temas importantes que trató el director deportivo fue el relacionado a la negociación sobre varios futbolistas del equipo con ofertas. Es obvio que después del gran resultado que han dado varios de los jugadores hayan sido muchos los clubes que han preguntado, preguntan y preguntarán cuál es su situación para hacerse con sus servicios. El primero en la lista de deseados es Rioja, al que equipos de primera tienen en la recámara para intentar su contratación. Pero el extremo sevillano no es el único, futbolistas como Iván Martos, Corpas o Álvaro Giménez deben decidir si seguir en el proyecto o emprender nuevos rumbos. Corona es el que debe manejar la situación para que no le pille de sorpresa cuando el futbolista en cuestión le exprese su deseo de quedarse o irse. Aunque parezca mentira la temporada no se ha terminado. El conjunto entrenado por FF intentará quedar en el mejor puesto como así lo demanda su profesionalidad y la de sus futbolistas. Darle una alegría a la afición en forma de buen fútbol y ganar al Elche para mantener la posición en la tabla son los dos atractivos. Los ilicitanos intentarán arrebatar la décima posición con el veratense Nino como principal baza ofensiva. Esto puede parecer que ha sido escrito a comienzos de 2000, pero no. Nino sigue jugando y teniendo un papel importantísimo. Después de la marcha de Sory Kaba en el mercado invernal solo Nino quedó como referencia fiable. Iván Sánchez acostado en la banda derecha y Josán por el otro perfil son los otros futbolistas interesantes del equipo dirigido por Pacheta.